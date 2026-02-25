США ввели санкции против российских хакеров

США расширили антироссийские санкции

Ракурс

США запровадили санкції проти чотирьох фізичних осіб, серед них троє громадян РФ, та трьох компаній за причетність до кіберзлочинів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США.

Під санкції потрапили:

росіяни Сергій Зеленюк, Марина Васанович, Олег Кучеров та громадянин Узбекистану Азізджон Мамашоєв;

компанія Зеленюка Matrix LLC (Росія), яка веде діяльність під назвою Operation Zero), а також Аdvance security solutions (Узбекистан) та Special technology services llc fz (Дубай).

Вказаних осіб та компанії звинувачують «у придбанні та розповсюдженні кіберінструментів, які завдають шкоди національній безпеці США».

Зеленюк і Operation Zero торгують «експлойтами» — фрагментами коду або техніками, які використовують вразливості в комп’ютерних програмах, щоб дозволити користувачам отримати несанкціонований доступ, викрасти інформацію або взяти під контроль електронний пристрій — і пропонують винагороду будь-кому, хто надасть їм експлойти для програмного забезпечення, розробленого в США, — зазначають у Мінфіні США.

Зазначається, що серед експлойтів, придбаних Operation Zero, було щонайменше вісім запатентованих кіберінструментів, які були створені для виключного використання урядом США та обраними союзниками і які були викрадені з американської компанії:

Operation Zero потім продала ці викрадені інструменти щонайменше одному несанкціонованому користувачеві.

У Мінфіні США розповіли, що колишній співробітник вищезгаданої американської компанії у жовтні 2025 року визнав себе винним за двома пунктами звинувачення у крадіжці комерційної таємниці — він за період з 2022 по 2025 рік Вільямс викрав у компанії кілька кіберінструментів і продав їх Operation Zero в обмін на мільйони доларів, сплачених криптовалютами.