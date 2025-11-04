США ослабили санкции против Беларуси

Александр Лукашенко, фото: reactor.cc

Міністерство фінансів США сьогодні, 4 листопада, пом’якшило деякі санкції проти Білорусі, скасувавши заходи проти національної авіакомпанії «Белавіа» та дозволивши операції, пов’язані з президентським літаком Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що цей крок є останнім у процесі потепління відносин між США та Білоруссю після багаторічних зусиль США з ізоляції Мінська, які включали введення санкцій проти самого Лукашенка.

У вересні Білорусь звільнила 52 в’язнів після звернення президента США Дональда Трампа. Вона отримала обіцянку про скасування санкцій щодо «Белавіа», що дозволить їй обслуговувати та купувати комплектуючі для своїх літаків.

Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно зняло санкції з «Белавіа» та літака, що експлуатується авіакомпанією, який, за попередніми даними відомства, використовувався високопосадовцями та членами сім’ї Лукашенка.

Воно також видало загальну ліцензію, що дозволяє певні операції, пов’язані з використанням трьох раніше санкціонованих літаків Лукашенком або компанією «Славкалі», пов’язаною з його авторитарним урядом.

Згідно з попередніми заявами Міністерства фінансів, ліцензія поширюється на літак Boeing 737, що належить уряду Білорусі і використовувався як президентський літак, та інший літак, що входив до складу президентського авіапарку.

Третім у цьому переліку був розкішний вертоліт, що належав компанії «Славкалі» і використовувався для перевезення Лукашенка між його заміською резиденцією та Мінськом, згідно з попередньою заявою Міністерства фінансів.

Низка санкцій США проти Білорусі, введених у зв’язку з фальсифікованими президентськими виборами 2020 року, підтримкою Мінськом Росії та іншими питаннями, залишаються чинними, зокрема щодо Лукашенка та його сім’ї.

Джерело: Reuters