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Санкции против рф продолжают действовать, фото: newsinfo.ru

Санкции США с российских компаний не сняты — Центр стратегических коммуникаций

3 июл 2025, 09:56
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Російські банки та компанії, щодо яких президентом США Дональдом Трампом нещодавно були зняті так звані «сирійські» санкції, лишаються під обмеженнями.

Про це на своїй сторінках у соцмережах повідомили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та народний депутат Олексій Гончаренко.

У «Рособоронекспорту» було одразу три режими санкцій: сирійський, іранський і російський. Прибрали лише сирійський, решта залишилися. Те саме з іншими компаніями, — наголошує Гончаренко.

Він зазначив, що санкційних списках SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) та SSI (Sectoral Sanctions Identifications List) прибрали лише позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA], [IRAN] ніхто не скасовував.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, стало відомо, що Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній.

Источник: Ракурс


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