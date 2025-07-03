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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

40 вражеских беспилотников обезвредили силы ПВО Украины в ночь на 3 июля (ИНФОГРАФИКА)

3 июл 2025, 09:09
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Рашисти в ніч на сьогодні, 3 липня (із 21.30 2 липня) атакували Україну загалом 52 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними із напрямків російських Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни:

  • 22 — збито вогневими засобами ураження;
  • 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у семи локаціях, а також падіння збитих на одній локації.

Так, рашисти вночі вдарили по багатоповерхівці в Одесі. На сьомому та восьмому поверхах повністю зруйновано шість квартир, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих жителів, серед яких — 7-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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