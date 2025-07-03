40 вражеских беспилотников обезвредили силы ПВО Украины в ночь на 3 июля (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n207518-40-vrajeskih-bespilotnikov-obezvredili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-3-iulya-infografika.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 3 липня (із 21.30 2 липня) атакували Україну загалом 52 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними із напрямків російських Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни:
- 22 — збито вогневими засобами ураження;
- 18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.
Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у семи локаціях, а також падіння збитих на одній локації.
Так, рашисти вночі вдарили по багатоповерхівці в Одесі. На сьомому та восьмому поверхах повністю зруйновано шість квартир, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.
Внаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих жителів, серед яких — 7-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється, — розповіли в прокуратурі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).