Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

https://racurs.ua/n207518-40-vrajeskih-bespilotnikov-obezvredili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-3-iulya-infografika.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 3 липня (із 21.30 2 липня) атакували Україну загалом 52 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, запущеними із напрямків російських Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 40 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни:

22 — збито вогневими засобами ураження;

18 — локаційно втрачено/подавлено РЕБ.

Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у семи локаціях, а також падіння збитих на одній локації.

Так, рашисти вночі вдарили по багатоповерхівці в Одесі. На сьомому та восьмому поверхах повністю зруйновано шість квартир, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки постраждали п’ятеро місцевих жителів, серед яких — 7-річна дівчинка та 8-річний хлопчик. Інформація про інших можливих постраждалих уточнюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).