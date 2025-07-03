Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Одессе, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по девятиэтажке в Одессе — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207517-rashisty-udarili-po-devyatietajke-v-odesse-est-postradavshie-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 липня, вкотре атакували Одесу.
У місті пошкоджено дев’ятиповерхівку — виникла пожежа з сьомого по дев’ятий поверхи, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є 4 постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.
Мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, серед них двоє дітей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.
Попередній огляд показав, що одна з парадних зазнала значних ушкоджень. Перебувати в ній небезпечно. Після зняття аварійних конструкцій експерти проведуть детальну оцінку стану будівлі — це дасть змогу визначити подальші дії, — зазначив він.