Наслідки російського авіаудару по Одесі, фото: ДСНС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 3 липня, вкотре атакували Одесу.

У місті пошкоджено дев’ятиповерхівку — виникла пожежа з сьомого по дев’ятий поверхи, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники евакуювали 50 мешканців, з них 10 осіб, зокрема 2 дітей, врятували за допомогою спецтехніки. На жаль, є 4 постраждалих, — розповіли у відомстві. — На місці розгорнуто Пункт Незламності ДСНС, працюють психологи. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

Мер міста Геннадій Труханов у своєму Telegram-каналі повідомив, що рятувальники звільнили п’ятьох людей, серед них двоє дітей, які були заблоковані на верхніх поверхах. Усі вони отримують необхідну допомогу. До лікарні госпіталізовано трьох постраждалих.