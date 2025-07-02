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Разом зі скасуванням санкцій проти Сирії Трамп викинув зі списку деяких росіян та компанії з рф

Разом зі скасуванням санкцій проти Сирії Трамп викинув зі списку деяких росіян та компанії з рф

2 лип 2025, 21:23
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Президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній.

Зокрема, зі списку санкцій виключили Кірсана Ілюмжинова — колишнього президента Міжнародної шахової федерації і ексглаву Республіки Калмикія, якого у 2015 році звинуватили у підтримці сирійського режиму Башара Асада. Також санкції зняли з його банку «Русский финансовый альянс».

Обмеження зняли з банків «Мир Бизнес Банк» та «РФК-Банк», а також «Темпбанку» та деяких його керівників і членів наглядової ради.

Скасування також торкнулося державної компанії «Рособоронэкспорт», що входить до складу державної корпорації «Ростех».

Загалом, згідно з пресрелізом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), санкції зняли з:

  • держкомпанії «Рособоронекспорт» (єдиний в рф державний посередник з експорту/імпорту озброєння);
  • федерального держпідприємства «Промсир'єімпорт»;
  • банків «Мір Бізнес Банк» (російська філія іранського Bank Melli Iran) і «РФК-Банк»;
  • компаній «Глобальниє концепціі групп», Global Vision Group, «СТГ Логістік» (дочка компанії «Стройтрансгаз» «гаманця» путіна, олігарха Гєннадія Тимченка), Maritime Assistance.

Джерело: Ракурс


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