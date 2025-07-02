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Разом зі скасуванням санкцій проти Сирії Трамп викинув зі списку деяких росіян та компанії з рф
Разом зі скасуванням санкцій проти Сирії Трамп викинув зі списку деяких росіян та компанії з рфhttps://racurs.ua/ua/n207516-razom-zi-skasuvannyam-sankciy-proty-syriyi-tramp-vykynuv-zi-spysku-deyakyh-rosiyan-ta-kompaniyi-z-rf.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній.
Зокрема, зі списку санкцій виключили Кірсана Ілюмжинова — колишнього президента Міжнародної шахової федерації і ексглаву Республіки Калмикія, якого у 2015 році звинуватили у підтримці сирійського режиму Башара Асада. Також санкції зняли з його банку «Русский финансовый альянс».
Обмеження зняли з банків «Мир Бизнес Банк» та «РФК-Банк», а також «Темпбанку» та деяких його керівників і членів наглядової ради.
Скасування також торкнулося державної компанії «Рособоронэкспорт», що входить до складу державної корпорації «Ростех».
Загалом, згідно з пресрелізом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), санкції зняли з:
- держкомпанії «Рособоронекспорт» (єдиний в рф державний посередник з експорту/імпорту озброєння);
- федерального держпідприємства «Промсир'єімпорт»;
- банків «Мір Бізнес Банк» (російська філія іранського Bank Melli Iran) і «РФК-Банк»;
- компаній «Глобальниє концепціі групп», Global Vision Group, «СТГ Логістік» (дочка компанії «Стройтрансгаз» «гаманця» путіна, олігарха Гєннадія Тимченка), Maritime Assistance.