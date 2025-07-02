Вместе с отменой санкций против Сирии Трамп выбросил из списка некоторых россиян и компании рф

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Президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній.

Зокрема, зі списку санкцій виключили Кірсана Ілюмжинова — колишнього президента Міжнародної шахової федерації і ексглаву Республіки Калмикія, якого у 2015 році звинуватили у підтримці сирійського режиму Башара Асада. Також санкції зняли з його банку «Русский финансовый альянс».

Обмеження зняли з банків «Мир Бизнес Банк» та «РФК-Банк», а також «Темпбанку» та деяких його керівників і членів наглядової ради.

Скасування також торкнулося державної компанії «Рособоронэкспорт», що входить до складу державної корпорації «Ростех».

Загалом, згідно з пресрелізом Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), санкції зняли з: