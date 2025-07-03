Санкції проти рф продовжують діяти, фото: newsinfo.ru

https://racurs.ua/ua/n207519-sankciyi-ssha-z-rosiyskyh-kompaniy-ne-znyato-centr-strategichnyh-komunikaciy.html

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Російські банки та компанії, щодо яких президентом США Дональдом Трампом нещодавно були зняті так звані «сирійські» санкції, лишаються під обмеженнями.

Про це на своїй сторінках у соцмережах повідомили Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та народний депутат Олексій Гончаренко.

У «Рособоронекспорту» було одразу три режими санкцій: сирійський, іранський і російський. Прибрали лише сирійський, решта залишилися. Те саме з іншими компаніями, — наголошує Гончаренко.

Він зазначив, що санкційних списках SDN (Specially Designated Nationals & Blocked Persons List) та SSI (Sectoral Sanctions Identifications List) прибрали лише позначку [SYRIA], але ярлики [RUSSIA], [IRAN] ніхто не скасовував.

Нагадаємо, вчора, 2 липня, стало відомо, що Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, що призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній.