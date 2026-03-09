Сервисы «Ощадбанка» отключены из-за хакерской атаки

«Ощадбанк» подвергся хакерским атакам

https://racurs.ua/n212493-servisy-oschadbanka-otklucheny-iz-za-hakerskoy-ataki.html

Ракурс

Електронні сервіси «Ощадбанку» тимчасово зупинені через хакерську атаку.

Про це сьогодні, 9 березня, вранці повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що сьогодні близько десятої години ранку спрацювали протоколи безпеки «Ощадбанку» через підозру у здійсненні DDoS-атаки.

Через це сервери банку були тимчасово відключені, — розповіли у банку. — Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі.

DDoS-атака — це кібератака, в ході якої зловмисники перевантажують інтернет-ресурс величезною кількістю фейкових запитів з тисяч пристроїв (як правило, це інфіковані шкідливим програмним забезпеченням комп’ютери, об'єднані у мережу ботів). Це призводить до вичерпання ресурсів системи, її уповільнення або повного відключення для реальних користувачів.