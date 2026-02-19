Хакеры взломали интернет-магазин монет Нацбанка Украины. Фото:

Хакери здійснили кібератаку на компанію-підрядника інтернет-магазину нумізматики Нацбанку.

Злам стався через хакерську атаку на компанію-підрядника. Сайт інтернет-магазину зараз недоступний. Невідомі могли отримати доступ до персональної інформації користувачів магазину, зокрема їхнє ім’я й прізвище, номер телефону, адресу електронної пошти й адресу доставки нумізматичної продукції. Про це Національний банк України 19 лютого повідомив у Facebook.

Зазначається, що хакери не вкрали конфіденційні дані, пов’язані з банківськими операції, зокрема реквізити платіжних карток.

Однак вже отримані дані зловмисники можуть використати для фішингу. Тому в Нацбанку поінформували, що не надсилатимуть листи з проханням підтвердити дані, не телефонуватиму для уточнення інформації про платіжні картки. Також банкіри не проситимуть оплатити замовлення альтернативними способами та не надсилатимуть посилання для так званої термінової верифікації.

Фахівці фінансового регулятора вже вживають заходів, щоб з’ясувати обставин інциденту та оцінити його можливі наслідки.

