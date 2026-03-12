С Венгрии вернули инкассаторские автомобили Ощадбанка, фото: «Ощадбанк»

Ракурс

«Ощадбанк» сьогодні, 12 березня, повернув свої затримані в Угорщині інкасаторські автомобілі.

Про це повідомляє прес-служба банку. 

Сьогодні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам, — вказано в повідомленні. — Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам.

Зазначається, що після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання:

Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків.

Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині, — наголошують у банку.

В банку зазначили, що продовжать відстоювати свої права, зокрема домагатися повернення цінностей.