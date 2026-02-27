В «ПриватБанке» рассказали, сколько кибератак отбили с начала войны

«ПриватБанк» является одной из важных мишеней российских кибератак, фото: Wikipedia

«ПриватБанк» — найбільший банк України — є мішенню для російських кібератак на рівні з іншою критичною інфраструктурою країни.

Про це в інтерв’ю британському виданню The Banker заявив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

За словами Бьоркнерта:

«ПриватБанк» обробляє близько 60 тис. транзакцій на хвилину;

з початку повномасштабного вторгнення банк зіткнувся з понад 1,5 млн кібератак, що становить тисячі атак щодня.

Зазначається, що для зміцнення захисту банк: