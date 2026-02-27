Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«ПриватБанк» является одной из важных мишеней российских кибератак, фото: Wikipedia

В «ПриватБанке» рассказали, сколько кибератак отбили с начала войны

27 фев 2026, 15:10
999

«ПриватБанк» — найбільший банк України — є мішенню для російських кібератак на рівні з іншою критичною інфраструктурою країни.

Про це в інтерв’ю британському виданню The Banker заявив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».

За словами Бьоркнерта:

  • «ПриватБанк» обробляє близько 60 тис. транзакцій на хвилину;
  • з початку повномасштабного вторгнення банк зіткнувся з понад 1,5 млн кібератак, що становить тисячі атак щодня.

Зазначається, що для зміцнення захисту банк:

  • застосовує принцип «нульової довіри» (zero trust), обмежуючи доступ співробітників лише до необхідних для їхніх ролей систем;
  • регулярно проводить тести на вразливість систем із залученням незалежних міжнародних експертів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров