«ПриватБанк» является одной из важных мишеней российских кибератак, фото: Wikipedia
В «ПриватБанке» рассказали, сколько кибератак отбили с начала войны
«ПриватБанк» — найбільший банк України — є мішенню для російських кібератак на рівні з іншою критичною інфраструктурою країни.
Про це в інтерв’ю британському виданню The Banker заявив голова правління банку Мікаель Бьоркнерт, повідомляє прес-служба «ПриватБанку».
За словами Бьоркнерта:
- «ПриватБанк» обробляє близько 60 тис. транзакцій на хвилину;
- з початку повномасштабного вторгнення банк зіткнувся з понад 1,5 млн кібератак, що становить тисячі атак щодня.
Зазначається, що для зміцнення захисту банк:
- застосовує принцип «нульової довіри» (zero trust), обмежуючи доступ співробітників лише до необхідних для їхніх ролей систем;
- регулярно проводить тести на вразливість систем із залученням незалежних міжнародних експертів.