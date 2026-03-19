Опытные солдаты РФ на Сумском направлении пытают и грабят новобранцев.

Конфлікти між солдатами підрозділів 80-ї мотострілецької бригади угруповання військ РФ «Північ» виникають на Сумському напрямку.

На цій ділянці фронту воюють два типи окупантів — досвідчені, які вже пройшли штурми, й ті, які нещодавно підписали контракт із загарбницькою армією. Однак Москва платить їм по-різному. Про це рух опору «АТЕШ» 19 березня повідомив у Telegram.

Зазначається, що новий контрактник армії РФ відразу отримує від 1 до 3,5 млн руб. підйомних — виплата залежить від регіону країни-агресора. А досвідчений окупант, що воює вже рік чи два, не отримує з цього нічого. Зарплата у них теж різна — досвідчені отримують близько 180 тис. руб., а новобранці — 240 тис. руб. на місяць.

Через гроші у лавах загарбників почалося насилля. Досвідчені бійці б’ють новобранців та забирають у них гроші. Бійки відбуваються прямо в розташуванні, на очах у всіх.

Командири про це знають. І нічого не роблять. Жодних розборів, жодних наслідків для призвідників — тільки мовчазне потурання. Коли ж доведені до межі новобранці таки дійшли до командування зі скаргами, у відповідь отримали погрози підвалами та штрафними штурмами в один кінець, — інформують в «АТЕШ».

Нагадаємо, в «АТЕШ» повідомляли, що на Запорізькому напрямку російські командири свідомо занижують реальні втрати особового складу, щоб продовжувати отримувати фінансування вже загиблих окупантів і привласнювати ці гроші. При загибелі 20 бійців зі 100 у документах фіксують лише п’ять «двохсотих», а решту 15 записують як «живих», які начебто продовжують службу.