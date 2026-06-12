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Последствия российского удара по общежитию в Сумах, фото: ГСЧС

Рашисты ударили по общежитию в Сумах и обстреляли город из артиллерии (ФОТО, ВИДЕО)

12 июн 2026, 12:56
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У Сумах росіяни завдали удару БпЛА по гуртожитку на рівні шостого поверху.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Ударний безпілотник влучив у стіну гуртожитку на рівні шостого поверху. Вибито вікна. Рятувальники обстежили територію та забезпечили пожежну безпеку. Людям надали першочергову допомогу, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що рашисти також завдали артилерійського удару по Сумах.

Зазначається, що через ранкову атаку по місту Сумах співробітникам ДСНС довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях:

  • рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку;
  • за іншими адресами проводили обстеження територій, транспортували травмованого чоловіка до карети швидкої допомоги, а також забезпечували пожежну безпеку.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро громадян.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні вранці здійснили обстріл Сум здійснила з далекобійного артилерійського озброєння.

Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння, — наголосив він.

Зафіксовано вісім влучань у східній частині міста. Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців Сум:

  • важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу;
  • двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно;
  • інші отримали допомогу без госпіталізації.

Источник: Ракурс


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