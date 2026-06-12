Наслідки російського удару по гуртожитку у Сумах, фото: ДСНС

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У Сумах росіяни завдали удару БпЛА по гуртожитку на рівні шостого поверху.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.

Ударний безпілотник влучив у стіну гуртожитку на рівні шостого поверху. Вибито вікна. Рятувальники обстежили територію та забезпечили пожежну безпеку. Людям надали першочергову допомогу, — розповіли у відомстві.

Згодом у ДСНС повідомили, що рашисти також завдали артилерійського удару по Сумах.

Зазначається, що через ранкову атаку по місту Сумах співробітникам ДСНС довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях:

рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку;

за іншими адресами проводили обстеження територій, транспортували травмованого чоловіка до карети швидкої допомоги, а також забезпечували пожежну безпеку.

Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро громадян.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні вранці здійснили обстріл Сум здійснила з далекобійного артилерійського озброєння.

Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння, — наголосив він.

Зафіксовано вісім влучань у східній частині міста. Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців Сум: