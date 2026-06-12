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Наслідки російського удару по гуртожитку у Сумах, фото: ДСНС
Рашисти вдарили по гуртожитку у Сумах та обстріляли місто з артилерії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214388-rashysty-vdaryly-po-gurtojytku-u-sumah-ta-obstrilyaly-misto-z-artyleriyi-foto-video.htmlРакурс
У Сумах росіяни завдали удару БпЛА по гуртожитку на рівні шостого поверху.
Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС Сумщини.
Ударний безпілотник влучив у стіну гуртожитку на рівні шостого поверху. Вибито вікна. Рятувальники обстежили територію та забезпечили пожежну безпеку. Людям надали першочергову допомогу, — розповіли у відомстві.
Згодом у ДСНС повідомили, що рашисти також завдали артилерійського удару по Сумах.
Зазначається, що через ранкову атаку по місту Сумах співробітникам ДСНС довелося одночасно працювати на трьох різних локаціях:
- рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у триповерховому житловому будинку;
- за іншими адресами проводили обстеження територій, транспортували травмованого чоловіка до карети швидкої допомоги, а також забезпечували пожежну безпеку.
Попередньо відомо, що внаслідок атаки постраждало шестеро громадян.
Очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі повідомив, що рашисти сьогодні вранці здійснили обстріл Сум здійснила з далекобійного артилерійського озброєння.
Це вже втретє з початку року росіяни атакували Сумську громаду з такого типу озброєння, — наголосив він.
Зафіксовано вісім влучань у східній частині міста. Внаслідок атаки постраждали шестеро мешканців Сум:
- важке поранення отримав 56-річний чоловік. Він перебуває у лікарні, медики надають усю необхідну допомогу;
- двох людей літнього віку доставили до медичного закладу. Після надання допомоги вони лікуватимуться амбулаторно;
- інші отримали допомогу без госпіталізації.