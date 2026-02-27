Ракурсhttps://racurs.ua/
Мошенники используют фейковые «графики отключений», фото: «Укрэнерго»
«Укрэнерго» предупреждает о мошенниках, рассылающих фейковые «графики отключений»https://racurs.ua/n212327-ukrenergo-preduprejdaet-o-moshennikah-rassylauschih-feykovye-grafiki-otklucheniy.htmlРакурс
Шахраї останніми днями розсилають фейкові повідомлення електронною поштою начебто від НЕК «Укренерго».
Про це попереджає прес-служба компанії.
Теми шахрайських листів — на кшталт: «Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого»; «Оновлений графік обмежень» тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить «Укренерго». При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача, — наголошують у компанії.
Зазначається, що шахраї пропонують отримувачу листа завантажити нібито «графік відключень», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення:
Після запуску — ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.
В «Укренерго» наголошують, що ніколи не розсилають графіки відключень в особисті повідомлення та не поширюють у листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.
Тож у разі отримання листа з такими пропозиціями:
- не завантажуйте файли з нього;
- не переходьте за посиланнями;
- негайно видаліть повідомлення з пошти;
- у разі випадкового завантаження — негайно перевірте пристрій антивірусом.
Актуальна інформація про запровадження обмежень публікується на офіційних сторінках «Укренерго» у соціальних мережах, а з графіками знеструмлень за вашою адресою — можете ознайомитись на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні, — наголошують у компанії.