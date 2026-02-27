«Укрэнерго» предупреждает о мошенниках, рассылающих фейковые «графики отключений»

Мошенники используют фейковые «графики отключений», фото: «Укрэнерго»

Шахраї останніми днями розсилають фейкові повідомлення електронною поштою начебто від НЕК «Укренерго».

Про це попереджає прес-служба компанії.

Теми шахрайських листів — на кшталт: «Графік відключення електроенергії з 24 по 28 лютого»; «Оновлений графік обмежень» тощо. Повідомлення надсилаються з фейкової адреси: [email protected], яка не належить «Укренерго». При цьому, до адресного рядка додаються реальні адреси [email protected] або [email protected], щоб викликати довіру в отримувача, — наголошують у компанії.

Зазначається, що шахраї пропонують отримувачу листа завантажити нібито «графік відключень», за яким насправді ховається шкідливе програмне забезпечення:

Після запуску — ця програма може викрасти паролі, банківські дані та особисту інформацію, надати стороннім доступ до вашого пристрою, використати його для здійснення кібератак.

В «Укренерго» наголошують, що ніколи не розсилають графіки відключень в особисті повідомлення та не поширюють у листах будь-яке програмне забезпечення для завантаження.

Тож у разі отримання листа з такими пропозиціями:

не завантажуйте файли з нього;

не переходьте за посиланнями;

негайно видаліть повідомлення з пошти;

у разі випадкового завантаження — негайно перевірте пристрій антивірусом.