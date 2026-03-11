Отключения электроэнергии возобновляются на западе Украины

В Украине усиливаются отключения электроэнергии

Ракурс

У західних областях України сьогодні, 11 березня, повертаються графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляють обленерго Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей.

Графіки погодинних відключень у цих регіонах сьогодні діятимуть у вечірні години максимального споживання для всіх категорій споживачів.

Зазначається, що причина запровадження відключень — вказівка диспетчера НЕК «Укренерго» через складну ситуацію в енергосистемі.

Прес-служба «Укренерго» сьогодні вранці повідомляла, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: