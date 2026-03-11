Отключения электроэнергии возобновляются на западе Украины

Читайте также
У західних областях України сьогодні, 11 березня, повертаються графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляють обленерго Волинської, Закарпатської, Львівської та Рівненської областей.
Графіки погодинних відключень у цих регіонах сьогодні діятимуть у вечірні години максимального споживання для всіх категорій споживачів.
Зазначається, що причина запровадження відключень — вказівка диспетчера НЕК «Укренерго» через складну ситуацію в енергосистемі.
Прес-служба «Укренерго» сьогодні вранці повідомляла, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам:
- станом на 9.30 його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня — у вівторок, 10 березня;
- 10 березня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% нижчим, ніж максимум попереднього дня — у понеділок, 9 березня. Причинами зменшення споживання було подальше потепління в усіх регіонах України.