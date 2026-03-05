Украина возобновила экспорт электроэнергии. Фото:

https://racurs.ua/n212455-ukraina-vozobnovila-prodaju-elektroenergii-za-granicu-infografika.html

Ракурс

Продаж української електроенергії за кордон поновлено.

Сьогодні, 5 березня, Україна відновила експорт електроенергії у окремі години доби на мінімальному рівні. Поставки відбуваються за профіциту в енергетичній системі й обсяги продажу дуже низькі. Зокрема, за добу в нічні години до Молдови країна експортувала 12 МВт-год. Востаннє Україна продавала світло 11 листопада минулого року. Про це йдеться на сайті консалтингової компанії EXPRO Consulting.

Зазначається, що на завтрашній день зарезервовано 120 МВт-год пропускної спроможності для експорту, а найбільша потужність заброньована на 10.00 — 20 МВт.

За словами експертів, зараз профіцит в окремі години формується завдяки активній генерації сонячних електростанцій та загалом відновлюваних джерел енергії, а також через стабільно високий рівень виробництва на АЕС.

Однак не виключено, що світло в Україні все ж вимикатимуть, бо в деякі години може виникати дефіцит потужності. При цьому імпорт електроенергії все ще залишається на високому рівні, а 5 березня його сумарний обсяг за добу склав 27 тис. МВт-год. Найбільше світла, а саме майже 1,4 ГВт, імпортується у вечірні години.

Нагадаємо, експерти ExPro Consulting заявляли про те, що на 20% зросли ціни на природний газ на українському ринку. Так, 3 березня ціна за тис. куб. м газу сягнула 27 тис. 800 грн. Це найвища ціна на українському ринку з червня 2025 року. Однак фахівці наголошували, що зростання цін фіксується менше ніж в Європі.