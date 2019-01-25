На нашу фигуру влияют мутации в генах, фото — BBC

https://racurs.ua/n117274-geny-stroynosti-podderjivaut-normalnyy-ves-cheloveka-issledovanie-kembridja.html

Racurs.ua

Биологи Кембриджского университета (Великобритания) нашли подтверждение тому, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются не только из-за проблем с силой воли у тучных людей, но и с учетом генетических факторов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Plos.

Биологи собрали и расшифровали образцы ДНК у примерно 2 тыс. крайне худых жителей Великобритании, такого же количества крайне тучных граждан и 10 тыс. добровольцев с нормальным весом.

Генетикам из Кембриджа удалось выделить 13 мелких мутаций, которые сильно влияли на стройность человека после перехода на неправильную диету или же вследствие отказа от занятий спортом. Как оказалось, десять таких мутаций ранее связали с развитием ожирения, а три других были открыты авторами научного исследования.

Ученые впервые показали, что худые люди остаются такими в основном благодаря тому, что их геном содержит меньше вредных мутаций, способствующих развитию ожирения. Ранее считалось, что сила воли таких людей прочнее и они лучше следят за своим весом и телом.

«Похоже, что мы не так сильно можем контролировать свой вес, как считалось ранее», — заявил руководитель группы исследователей Кембриджа Садаф Фаруки.

Два года назад биологи выяснили, что высококалорийная пища нарушает нормальную работу гена, который руководит активностью клеток в центре насыщения мозга. Опыты вели на грызунах. Год назад ученые обнаружили, что люди с избыточным весом имеют необычно высокую чувствительность ко вкусу пищи.