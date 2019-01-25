Нардеп и бизнесмен Тарута подал документы в Центризбирком (ВИДЕО)

Сергей Тарута, фото — Информатор

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Racurs.ua

Народный депутат, один из богатейших украинских олигархов Сергей Тарута 25 января подал документы для регистрации кандидатом на президентских выборах 2019 года.

Как рассказал Тарута в своем Фейсбук, документы в ЦИК он подал от политической партии «Основа».

«Считаю, что сегодня украинскому народу нужны не слуги, а государственники. Нужны управленцы, которые понимают, что в это непростое время надо спасать Украину», — написал Тарута.

Тарута в 2014 году работал председателем Донецкой областной государственной администрации (2 марта — 9 октября). Он бизнесмен и политик, председатель совета директоров компании «Индустриальный союз Донбасса».

С ноября 2014 года — народный депутат Верховной Рады.

Напомним, что сегодня в Центризбирком принесли документы шоумен Владимир Зеленский и экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта (второй тур голосования — 21 апреля). До 3 февраля продлится выдвижение кандидатов, ЦИК будет регистрировать их до 8 февраля.