Бывший председатель Службы безопасности Смешко подал документы в ЦИК

Игорь Смешко, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n117268-byvshiy-predsedatel-slujby-bezopasnosti-smeshko-podal-dokumenty-v-cik.html

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Генерал-полковник Игорь Смешко, который в 2003—2005 годах руководил Службой безопасности Украины, подал документы в Центризбирком для регистрации кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

Об этом решении Смешко 25 января сообщил в Фейсбук.

«Уважаемые друзья, как и обещал, еду в ЦИК», — написал Смешко.

О своих президентских амбициях Смешко сообщил 12 января в программе «Live Гордон».

Игорь Смешко работал главой СБУ в 2003—2005 годах. В 2014—2015 годах он был советником президента Украины и председателем комитета по вопросам разведки. После ликвидации этого органа стал внештатным советником президента.

Фамилию Смешко связывали с отравлением Виктора Ющенко в октябре 2004 года. Предполагалось, что оно произошло во время частной встречи тогда еще кандидата в президенты Ющенко и главы СБУ. Впоследствии Смешко утверждал, что Ющенко вообще никто не отравлял.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта (второй тур голосования — 21 апреля). До 3 февраля продолжается выдвижение кандидатов, а регистрация в ЦИК — до 8 февраля.

На данный момент ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты. Сегодня документы подал Владимир Зеленский. Регистрироваться кандидатом в президенты он пришел вместе с коллегами из «95 квартала» Евгением Кошевым и Юрием Корявченковым.