Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты / Фото: Facebook "ВВС Україна"

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Racurs.ua

Владимир Зеленский сегодня подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Регистрироваться кандидатом в президенты он пришел вместе с коллегами из «95 квартала» Евгением Кошевым и Юрием Корявченковым.

Трансляцию визита Зеленского в ЦИК вела его команда на странице в Facebook.

Шоумена у стен здания ЦИК встретили сторонники, которые поздравили его с днем рождения — 25 января Зеленскому исполнился 41 год. Ожидается, что после подачи документов комик проведет брифинг, на котором представит свою предвыборную программу.

Отметим, что для регистрации кандидатом на пост президента Зеленский должен внести 2,5 млн грн денежного залога.

Напомним, 24 января в выборах президента Украины решили поучаствовать еще четверо граждан. Речь идет о Денисе Потапове, Александре Данилюке, Александре Ковальчуке и Владимире Блащуке.

По данным пресс-службы Центризбиркома, с начала избирательной кампании 34 человека уже подали пакеты документов для регистрации кандидатами на пост президента. ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов, шести отказали в регистрации.