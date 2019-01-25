Андрей Шевченко и Роман Абрамович, фото — The Sun

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Racurs.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ведет совместный бизнес с компаниями Романа Абрамовича, добывающими золото в России.

Каким образом Шевченко зарабатывает вместе с российским олигархом, показало расследование DW.

Со стороны Абрамовича речь идет о холдинге Highland Gold Mining Limited, объединяющий девять рудников на Чукотке, Дальнем Востоке России и в Кыргызстане. Здесь ежегодно добывают тонны золота и серебра на более чем 300 млн долл.

Шевченко, согласно данным реестра компаний Великобритании, с декабря 2015 года является совладельцем инвестиционной брокерской компании MC Peat & Co. LLP. Фирме разрешено привлекать инвесторов в бизнес Highland Gold Mining. Компания Шевченко имеет статус официального брокера холдинга на Лондонской бирже.

К слову, акции холдинга Абрамовича выросли в цене в полтора раза, их капитализация достигла более 600 млн долл.

DW просила Шевченко, а также пресс-службу ФФУ прокомментировать этот бизнес, но журналисты не получили ответов на запросы.

Предполагают, что появление в MC Peat легенды украинского футбола может быть связано с его дружбой с Абрамовичем. Ранее Шевченко играл за лондонский «Челси», которым владеет олигарх.

Компания, совладельцем которой является Шевченко, создана при участии владельцев золотодобычи в России. В начале 2012 года MC Peat получила от основателей кредит на 4 млн долл. Деньги поступили из офшора.

Журналисты утверждают, что компания является гарантом лондонских инвестиций в золотодобывающий бизнес российского олигарха, ведь управляющий партнер компании Чарльз Пит — сын многолетнего казначея британской короны сэра Майкла Пита. Его имя способно открыть любые двери в деловых кругах Лондона.

Напомним, что Роман Абрамович — один из лояльных к Кремлю олигархов. Российский президент Владимир Путин дважды назначал его губернатором Чукотки.

В этом году из-за близости к Кремлю у Абрамовича начались проблемы: ему не продлили британскую визу инвестора. Олигарху пришлось перебраться в Израиль.