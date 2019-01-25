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Подозреваемый в завладении 93 млн грн «Укрзализныци» помощник нардепа объявлен в розыск. Фото: Минфин

Присвоение 93 млн грн «Укрзализныци»: помощник нардепа объявлен в розыск

25 янв 2019, 13:22
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Подозреваемого в завладении 93 млн грн «Укрзализныци» помощника народного депутата детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) объявили в розыск.

В ходе расследования детективы установили, что бывший чиновник ПАО «Укрзализныця», который сейчас является помощником народного депутата, организовал коррупционную схему. Ему объявили о подозрении в завладении 93,3 млн грн «Укрзализныци», сообщают в пресс-службе бюро.

Детективы НАБУ получили информацию, что подозреваемый скрывается от следствия, поэтому 23 января 2019 года он был объявлен в розыск.

Ранее следователи НАБУ объявили о подозрении в завладении миллионами гривен железнодорожной компании семи лицам, среди которых чиновники предприятия-производителя стрелочной продукции, директор фиктивной компании-победителя тендера и представители центра обеспечения производства «Укрзализныци».

По данным следствия, указанные лица в 2015—2017 годах организовали закупку «Укрзализныцей» стрелочной продукции по завышенным ценам. Таким образом компания понесла убытки на 93 млн грн.

Источник: Ракурс


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