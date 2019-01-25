На Жириновского завели дело о сепаратизме в Украине

Владимир Жириновский, фото — КиевПравда

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Racurs.ua

Генеральная прокуратура 22 января составила уведомление о подозрении одиозному российскому политику Владимиру Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Об обстоятельствах преступной деятельности Жириновского 25 января сообщила пресс-служба ГП.

Во время досудебного расследования установлено, что Жириновский 20 и 23 февраля 2014 года в прямом эфире российского телевидения во время митинга публично призывал присоединить Крым и юго-восточные области Украины к Российской Федерации. Аналогичные призывы российский политик повторил 28 февраля, находясь в Симферополе и Севастополе.

В марте 2014 года Жириновский подал в посольство Польши в Москве письмо-обращение, в котором призвал руководство этой страны провести в западноукраинских областях Украины референдумы, аналогичные тому, который оккупанты организовали в Крыму. Депутат Госдумы РФ счел, что Польша имеет право присоединить несколько регионов Украины.

В марте того же года Жириновский проголосовал за принятие законов, которые включили в состав РФ украинские Крым и Севастополь.

Преступление, которое инкриминируется Жириновскому, предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

Это уже второе производство ГП, в котором фигурирует одиозный российский политик-шоумен. В октябре 2018 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении трех депутатов Госдумы РФ, в том числе Жириновского. Его обвиняют в финансировании терроризма на Донбассе.

Ранее суд разрешил специальное расследование в отношении российского депутата. Он вместе с другими членами Либерально-демократической партии РФ в марте-апреле 2014 года собирал средства, которые предназначались боевикам так называемых ДНР и ЛНР, осуществлял материальное обеспечение террористической ДНР, а также способствовал открытию в Москве ее так называемого посольства.