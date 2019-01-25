Дело Балуха: оккупационный суд Крыма отказал в условно-досрочном освобождении украинца / Фото: “Крим.Реалії”

https://racurs.ua/n117272-delo-baluha-okkupacionnyy-sud-kryma-otkazal-v-uslovno-dosrochnom-osvobojdenii-ukrainca.html

Racurs.ua

Владимиру Балуху подконтрольный России суд оккупированной Керчи отказал в условно-досрочном освобождении. Такое решение было принято в пятницу, 25 января, во время заседания Керченского городского суда. Об этом в Facebook информирует «Крымская солидарность».

Ранее адвокаты Балуха подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Сегодняшнее заседание суда началось в 14.00.

Зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии «Крым.Реалии» высказал мнение, что сегодняшний суд — всего лишь «формальность».

Изначально судебное заседание по делу Балуха должно было состояться 9 января, однако, впоследствии его перенесли.

Подконтрольный России суд Крыма приговорил гражданина Украины к 4 годам и 11 месяцам колонии, а также выплате штрафа. 19 марта прошлого года Балух объявил бессрочную голодовку. После месяца полного отказа от приема пищи Балуха убедили принимать минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50−70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом). Вследствие длительного голодания у Балуха существенно ухудшилось здоровье.

ФСБ России задержала украинца в декабре 2016 года. Российские спецслужбы инкриминировали ему хранение патронов и тротиловых шашек. Однако, вероятнее всего, что репрессии в отношении Балуха связаны с его проукраинской позицией — из-за флага Украины, который висел во дворе его дома. Также он установил на своем доме табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».