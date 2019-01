Молодость и ярость: в мире вырос спрос на грустные и агрессивные песни (ИНФОГРАФИКА)

В мире вырос спрос на грустные и агрессивные песни. Фото: Синемафия

В мире вырос спрос на грустные и агрессивные песни за последние 60 лет. Исследователи утверждают, что шансов стать популярной больше у песни с грустным текстом, чем с радостным.

Американские ученые из Технологического университета Лоуренса в штате Мичиган в США проанализировали более 6 тыс. песен с 1951 по 2016 год, которые попадали в рейтинг Billboard Hot 100, сообщает Nplus1.

В своем исследовании ученые использовали платформу IBM Tone Analyzer для автоматического анализа тональности текста. Каждая эмоция оценивалась по шкале от 0 до 1. К примеру, в известной песне We Will Rock You группы Queen уровень экстраверсии составляет 0,85, а страха 0,39.

С каждым годом в хитах появлялось все больше негатива, страха и агрессии, а уровень радости и позитива падал. Отмечается, что шанс на успех фанк-песни в наше время крайне мал по сравнению с 1970-ми годами. Также немаловажную роль играет текст. Согласно исследованиям ученых, сейчас большей популярностью будут пользоваться песни с текстами, критикующими власть или защищающими ЛГБТ-сообщество.

Напомним, ранее была названа лучшая песня XXI века по версии журнала Rolling Stone. Ею была признана Crazy in Love певицы Beyoncé (Бейонсе).