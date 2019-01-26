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Столкновения во Франции, фото — Figaro

«Желтые жилеты» вывели на улицы во Франции 70 тыс. манифестантов, задержаны более 200 человек (ФОТО, ВИДЕО)

26 янв 2019, 22:02
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Акции протестов «желтых жилетов» во Франции продолжились. Сегодня на улицы городов страны вышли более 70 тыс. манифестантов.

В Париже «желтые жилеты» забросали камнями полицию, в ответ стражи порядка задержали по меньшей мере 223 человека, сообщает 26 января Figaro. Столкновения произошли в районе площади Бастилии.

Столкновения во Франции

Столкновения сегодня состоялись во многих городах. В Нанте использовали пиротехнику и «коктейли Молотова». В городе Кимпер, в котором происходили региональные сборы «желтых жилетов», полиция использовала водометы и гранаты со слезоточивым газом.

В Страсбурге протестующие прошлись маршем к Европейскому парламенту. Также состоялись масштабные акции протеста в Тулузе, Марселе и Бордо (участие в демонстрации приняли до 5 тыс. митингующих).

Столкновения в Украине, фото — Figaro

Впрочем, полиция сообщила, что демонстрации сегодня в большинстве городов проходили мирно, а столкновения возникали эпизодически и не были такими жестокими, как во время декабрьских акций.

Сегодня прошел уже десятый этап выступлений «желтых жилетов». На прошлой неделе на протесты вышло 84 тыс. граждан.

Столкновения в Украине, фото — Figaro

Напомним, что волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.

Столкновения в Украине, фото — Figaro


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