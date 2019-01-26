«Желтые жилеты» вывели на улицы во Франции 70 тыс. манифестантов, задержаны более 200 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Столкновения во Франции, фото — Figaro

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Racurs.ua

Акции протестов «желтых жилетов» во Франции продолжились. Сегодня на улицы городов страны вышли более 70 тыс. манифестантов.

В Париже «желтые жилеты» забросали камнями полицию, в ответ стражи порядка задержали по меньшей мере 223 человека, сообщает 26 января Figaro. Столкновения произошли в районе площади Бастилии.

Столкновения сегодня состоялись во многих городах. В Нанте использовали пиротехнику и «коктейли Молотова». В городе Кимпер, в котором происходили региональные сборы «желтых жилетов», полиция использовала водометы и гранаты со слезоточивым газом.

В Страсбурге протестующие прошлись маршем к Европейскому парламенту. Также состоялись масштабные акции протеста в Тулузе, Марселе и Бордо (участие в демонстрации приняли до 5 тыс. митингующих).

Впрочем, полиция сообщила, что демонстрации сегодня в большинстве городов проходили мирно, а столкновения возникали эпизодически и не были такими жестокими, как во время декабрьских акций.

Сегодня прошел уже десятый этап выступлений «желтых жилетов». На прошлой неделе на протесты вышло 84 тыс. граждан.

Напомним, что волна протестов во Франции началась еще 17 ноября 2018 года из-за анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции не прекращались и достигали пика в выходные.