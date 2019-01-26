Дроны против крыс: на Галапагосских островах яд для грызунов разбрасывают квадрокоптеры

Дрон с контейнером для отравленной приманки

https://racurs.ua/n117318-drony-protiv-krys-na-galapagosskih-ostrovah-yad-dlya-gryzunov-razbrasyvaut-kvadrokoptery.html

Racurs.ua

Власти Эквадора совместно с американским природоохранным фондом Island Conservation впервые использовали беспилотники в борьбе с крысами на острове Сеймур и песчаном островке Москера, которые входят в состав архипелага Галапагос.

Аппараты использовались для разбрасывания по острову отравленных съедобных приманок, сообщает Nature.

Эквадор и природоохранные фонды в течение многих лет ведут борьбу с крысами на нескольких Галапагосских островах. Эти животные размножаются бесконтрольно и угрожают другим жителям, прежде всего морским птицам, например, малым качуркам и галапагосским буревестникам.

Кроме того, крысы активно уничтожают растительность, особенно древесину. В 2007 году людям удалось одержать победу над грызунами на Сеймуре, однако в 2018 году на нем снова нашли крыс. Предполагают, что они приплыли сюда из соседнего острова Бальтра.

Сначала для разбрасывания по острову яда использовались пешие отряды и вертолеты. Но в январе этого года отравленную приманку впервые разбросали с помощью беспилотников. Это позволило существенно упростить и удешевить процесс.

Для разбрасывания приманки использовались два гексакоптера, которые одновременно могут нести груз массой 20 кг. Пока дроны смогли обработать отравленной приманкой только половину острова. Остальную территорию людям пришлось обрабатывать вручную.

Через 21 день после разбрасывания первой порции приманки специалисты намерены раскинуть другую. После этого они будут следить за популяцией крыс на острове в течение двух лет.

В 2016 году Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США предложила использовать дроны для лечения луговых собачек от чумы. С помощью беспилотников на большой территории раскинули приманки с лекарствами.

О подобной практике использования дронов «Ракурс» сообщал в сентябре прошлого года. Дроны решили применить, чтобы отгонять стаи птиц от аэропортов. Таким образом группа исследователей из Великобритании, США и Индии хочет бороться со стаями птиц, которые очень невовремя появляются над аэропортами.