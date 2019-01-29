США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы

Из-за новых санкций власти Венесуэлы теряют доступ к миллиардам долларов, фото: aleqt.com

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Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник ввела широкие санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos De Venezuela SA (PDVSA).

Этот потенциально критический экономический шаг значительно усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отстранить которого от власти пытается оппозиционный парламент страны, сообщает агентство Assoсiated Press.

Таким образом, правительство Мадуро потеряет доступ к одному из важнейших источников дохода и иностранной валюты, а также к около 7 млрд долл. США в активах PDVSA.

«Мы продолжаем раскрывать коррупцию Мадуро и его товарищей, и сегодняшние действия гарантируют, что они больше не могут расхищать активы венесуэльского народа», — заявил во время пресс-конференции в Белом доме советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, эти санкции приведут к потере властями Венесуэлы экспортных поступлений более чем на 11 млрд долл. США в течение года.

Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что новые санкции не нацелены на жителей Венесуэлы и не повлияют на гуманитарную помощь, включая медикаменты и медицинские приборы, которые «отчаянно нужны после лет экономического уничтожения под руководством Мадуро».

Венесуэла сильно зависит от продажи нефти в США. 41% экспорта венесуэльской нефти приходится на Соединенные Штаты. К тому же, американские нефтепереработчики являются одними из немногих клиентов, которые платят Венесуэле деньгами. Поставки нефти Венесуэлой в Китай и Россию обычно проходят как погашение долгов, суммы которых достигли миллиардов долларов.

Напомним, недавно председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.