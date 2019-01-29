Северное и южное сияние не идентичны

https://racurs.ua/n117402-severnoe-polyarnoe-siyanie-otlichaetsya-ot-ujnogo-uchenye.html

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Северное сияние (Aurora Borealis) и его менее известный южный аналог (Aurora Australis) — оптические явления в верхних слоях атмосферы, как правило в полярных регионах, которые представляют собой быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба.

Однако оба явления не идентичны и недавно исследователям удалось найти причину этого, сообщает издание ScienceMag со ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Geophysical Research: Space Physics.

Полярное сияние появляется из-за солнечного ветра — потока заряженных частиц, излучаемых Солнцем, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли.

Поскольку заряженные частицы протекают вдоль симметричных линий в магнитном поле нашей планеты, связывающих северный и южный магнитные полюса, логично было бы предположить, что эти атмосферные проявления в каждом полушарии должны зеркально отражать друг друга.

Однако исследование полярного сияния в обоих полушариях, проведенное в 2009 году, показало, что эти небесные узоры не совпадают.

Ища объяснение этому факту, исследователи изучили связь изображений десяти асимметричных полярных сияний, взятых одновременно с обоих полюсов, и изменений магнитного хвоста Земли — расширения магнитного поля нашей планеты, расположенного с противоположной стороны от Солнца.

Исследователи обнаружили, что когда солнечный ветер приближается к Земле по направлению восток-запад, он создает неравномерное давление на магнитный хвост Земли и наклоняет его в ту сторону планеты, которая в это время окутана тьмой. Такой наклон влияет на особенности формы и расположения северного и южного сияний.

По мнению ученых, результаты их исследования могут улучшить прогнозирование солнечных бурь. Эти явления вызывают сильные возмущения магнитного поля Земли и представляют угрозу для функционирования электросетей, спутников, а также космонавтов на орбите.

Напомним, недавно в Лапландии были сделаны потрясающие фото изумрудно-зеленого северного сияния.