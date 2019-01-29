Украина улучшила показатели в рейтинге коррупции. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n117408-ukraina-uluchshila-pokazateli-v-reytinge-korrupcii.html

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В «Индексе восприятия коррупции» за 2018 год Украина улучшила свои показатели и поднялась на 10 ступеней. Об этом говорится в результатах исследования Международной антикоррупционной организации Transparency International, которая опубликовала результаты своего исследования «Индекс восприятия коррупции-2018».

Результат Украины — 32 балла и 120-е место среди 180-ти стран. Таким образом, Украина набрала в течение прошлого года еще 2 балла и поднялась на 10 мест (2017 год — 30 баллов, 130-е место).

Наше государство обошло в рейтинге Россию, у которой 28 баллов и 138-е место. Другие страны получили оценки выше: Польша — 60, Словакия — 50, Румыния — 47, Венгрия — 46, Беларусь — 44, Молдова — 33 балла.

Как заявил исполнительный директор «Transparency International Украина» Андрей Боровик, такой результат совсем не соответствует объявленным украинскими властями стремлениям к быстрой евроинтеграции, реформам и преодолению коррупции. Если ситуация меняться не будет, даже Польшу Украина будет догонять несколько десятилетий.

Рост показателей Украины состоялся благодаря оценке ситуации со стороны бизнеса. Также положительно повлияло введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, улучшение работы систем ProZorro и ProZorro. Продажи, а также деятельности института бизнес-омбудсмена.