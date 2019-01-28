Выборы-2019: Центризбирком зарегистрировал еще двух кандидатов

Центризбирком зарегистрировал кандидатами на президентских выборах уже более 20-ти человек, фото: «Укринформ»

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Racurs.ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сегодня зарегистрировала еще двух кандидатов в президенты Украины.

Ими стали представитель ВО «Свобода» Руслан Кошулинский и руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ», член партии «Гражданский рух „Спильна справа“», самовыдвиженец Александр Данилюк. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Кроме того, еще два политика подали в ЦИК документы для регистрации кандидатами на нынешних выборах президента Украины.

Это лидер партии «Розумна сила» Александр Соловьев и лидер Патриотической партии Украины Николай Габер.

Отмечается, что соответствующие документы ЦИК получил сегодня.

Габер планирует участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. В период с 1998 по 2002 год он был народным депутатом 3-го созыва, в парламент попал по спискам Прогрессивной социалистической партии Украины.

Соловьева его политсила выдвинула кандидатом в президенты на съезде 25 января.

Всего Центризбирком уже зарегистрировал кандидатами на президентских выборах 22 человека. Большинство из них представляют разные политические силы, восемь являются самовыдвиженцами. Среди этого перечня пока еще нет действующего президента Украины Петра Порошенко.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Регистрация кандидатов продлится до 4 февраля, окончательный список станет известен 9 февраля.

Напомним, первым кандидатом в президенты, которого зарегистрировал Центризбирком, стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.