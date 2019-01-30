В Польше землетрясение спровоцировало обвал в шахте, одного из горняков разыскивают

Инцидент произошел на шахте «Рудная», расположенной в Нижнесилезском воеводстве Польши, фото: Wiadomości

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В Польше подземные толчки вчера спровоцировали обвал одного из коридоров шахты медной руды «Рудная», расположенной на западе страны в Нижнесилезском воеводстве.

В момент обрушения в опасной зоне находились 32 человека. Об этом сообщает «Польское радио».

16 шахтеров не пострадали, им удалось самостоятельно выбраться из коридора шахты. Еще 15 сотрудников госпитализировали, угрозы их жизни нет. Одного горняка сейчас разыскивают. К поискам привлечены шесть команд спасателей.

«Мы почти наверняка знаем, в каком месте находится горняк», — отмечает директор рудника Марек Свидер.

По его словам, спасательные работы будут продолжаться, пока пропавшего шахтера не найдут. Работы в районе, где произошел обвал, приостановлены. К месту инцидента доступ имеют только спасатели.

Напомним, недавно в Афганистане сильный снегопад привел к обвалу нелегальной шахты, где осуществлялась добыча золота. В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 человек. Глубина шахты составляла 60 м. Нелегальную добычу золота осуществляли местные крестьяне, которые таким образом компенсируют отсутствие другого заработка во время зимы.