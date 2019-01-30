Судье-«коляднику» Зварычу отказали в условно-досрочном освобождении

Игорь Зварыч, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n117494-sude-kolyadniku-zvarichu-otkazali-v-uslovno-dosrochnom-osvobojdenii.html

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Тернопольский апелляционный суд рассмотрел апелляцию прокурора Сыховского отдела Львовской местной прокуратуры на постановление Галицкого райсуда Львова относительно условно-досрочного освобождения так называемого судьи-«колядника» Игоря Зварыча, сообщает 30 января «Судебная власть».

В 2011 году председателя Львовского апелляционного административного суда приговорили к 10 годам за взяточничество.

В конце 2015 года в соответствии с «законом Савченко» Оболонский райсуд Киева освободил экс-судью от отбывания наказания. С 22 января 2016 года Зварыч находился на учете в Галицком районном секторе по вопросам пробации филиала госучреждения «Центр пробации» во Львовской области.

Летом 2018 суд первой инстанции удовлетворил ходатайство руководителя центра пробации о снятии Игоря Зварыча с учета. Суд принял во внимание тот факт, что осужденный отбыл более трех четвертей срока дополнительного наказания, а также добросовестно относился к труду, например, якобы оказывал бесплатную правовую помощь гражданам. Кроме того, на тот момент Зварыч обжаловал постановление о своем увольнении с должности судьи Львовского апелляционного административного суда.

Коллегия судей в Тернополе с таким выводом не согласилась, поскольку не нашла данных, подтверждающих добросовестное отношение Зварыча к труду. В частности, апелляционный суд не счел таким подтверждением характеристику, которую выдал ему руководитель одного из адвокатских объединений. В ней утверждалось, что Зварыч во время пребывания в Менской колонии (Черниговская область) оказывал бесплатную правовую помощь местным жителям.

Суд установил, что Игорь Зварыч не был официально трудоустроен в этой организации, а других данных о его добросовестном отношении к труду не установлено.

Поэтому Тернопольский апелляционный суд отменил решение Галицкого районного суда Львова об условно-досрочном освобождении Игоря Зварича и удовлетворил апелляционную жалобу прокурора.

В конце 2016 года Зварыч потребовал возмещения причиненных ему убытков и начал процедуру восстановления в должности. Игорь Зварыч отсидел в тюрьме пять лет.