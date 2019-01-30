Погода в Украине 31 января: синоптики прогнозируют дожди в западных областях (КАРТА)

Погода в Украине 31 января: синоптики прогнозируют дожди в западных областях. Фото: Високий Замок

https://racurs.ua/n117493-pogoda-v-ukraine-31-yanvarya-sinoptiki-prognoziruut-dojdi-v-zapadnyh-oblastyah-karta.html

Racurs.ua

Погода в Украине 31 января будет дождливой и теплой. Синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом в Киеве и западных областях Украины.

В последний день января синоптики обещают плюсовую температуру днем на территории всей страны, ночью ожидаются небольшие морозы до 3° ниже нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода 31 января в Киеве будет теплой. Ночью и днем ​​столбики термометров будут показывать 0−2° тепла. Также синоптики прогнозируют осадки в течение суток.

В Львове 31 января также ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют в течение дня мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью и днем ​​отличаться не будет и составит 1−3° тепла.

Погода 31 января в Днепре будет облачной, без осадков. Столбики термометра ночью будут показывать 0−2° тепла, а днем ​​2−4° тепла.

В Харькове 31 января облачно. Температура воздуха ночью будет 1−3° ниже нуля, а днем ​​- от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Одессе 31 января будет очень теплой. Синоптики прогнозируют 1−3° тепла ночью и 7−9 ° тепла днем. В течение суток ожидаются осадки в виде дождя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 31 января будет нестабильной. В течение дня ожидаются небольшие колебания, а во второй половине дня — небольшая магнитная буря.

Ранее сообщалось, что в Киеве 30 января утром был сильный туман, повлекший 8-балльные пробки в столице.