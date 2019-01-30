Туман вызвал 8-балльные пробки в Киеве (КАРТА)

Пробки в Киеве, фото — Подробности

https://racurs.ua/n117461-tuman-vyzval-8-ballnye-probki-v-kieve-karta.html

Racurs.ua

В среду, 30 января, в Киеве из-за сильного тумана на дорогах образовались затяжные пробки. По состоянию на 9.30, они оценивались в 8 баллов. Самая тяжелая ситуация в центре столицы и на подъездах к мостам.

Согласно данным Google Maps, по состоянию на 9.30, проблемы с движением наблюдаются в районе Бессарабского рынка, на улице Мечникова, на проспекте Победы в районе станции метро «Шулявская», на улице Жилянской, а также на улице Вадима Гетьмана и на Кольцевой дороге.

Страдают и водители на улице Большой Васильковской, особенно в районе метро «Дворец Украина».

Не лучше ситуация и на мостах через Днепр и подъездах к ним. В пробках стоят машины на Южном, Дарницком и мосту Патона в обоих направлениях. Затруднено движение на Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкой улицах, Броварском проспекте.

Синоптики Укргидрометцентра предостерегли, что днем ​​30 января на большей части территории Украины удержатся туманы. Видимость составит 200−500 м. На дорогах местами будет гололедица.

Напомним, что вечером 23 января десятибалльные пробки сковали Киев. Из-за снегопада больше всего усложнилось движение в центре столицы.