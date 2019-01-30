В США разбился медицинский вертолет, который летел к пациенту (ФОТО)

В США разбился медицинский вертолет, летевший к пациенту. Фото: Народна Правда

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Racurs.ua

Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо возле села Залески. В результате аварии все члены экипажа погибли.

Отмечается, что вертолет скорой помощи Survival Flight направлялся в город Памерой за пациентом. Медики на вертолете должны были забрать больного из медучреждения, сообщает ABC.

На момент аварии на борту вертолета находился 34-летний пилот и две медсестры: 48-летняя Бредли Хэйнес и 33-летняя Рейчел Каннингем. Члены экипажа погибли на месте.

На данный момент причины аварии не известны. Все обстоятельства трагедии изучают эксперты Федерального авиационного управления США.

Отмечается, что в США с 2009 по 2018 годы произошло 75 аварий с медицинскими вертолетами, 27 из которых с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вирджиния медицинский вертолет упал на жилой дом. В результате падения случился пожар.