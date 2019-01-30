На Львовщине целый район полностью перешел от Московского патриархата к ПЦУ

Все церкви в одном из Львовских районов перешли к УПЦ. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Все приходы Украинской православной церкви Московского патриархата в Сокальском районе Львовщины перешли в состав Православной церкви Украины.

Всего в Сокальском районе насчитывалось девять приходов УПЦ МП. Об этом сообщил председатель Сокальского районного совета Николай Пасько на собственной странице в Facebook.

По словам председателя райсовета, Сокальский район стал первым районом в Украине, в котором не осталось приходов Московского патриархата. Пасько отметил, что против перехода в состав ПЦУ были отдельные местные политики. Они пытались спекулировать на церковной тематике, сеяли раздор в церковных общинах, но это не помогло.

«Во всех девяти приходах нашего района так называемой „московской церкви“ принято решение о переходе под управление родной канонической украинской церкви», — говорится в сообщении.

Как известно, 6 января в церкви Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 28 января подписал законопроект № 4128-д, который упрощает процесс изменения подчиненности религиозных организаций. Так, религиозная община может изменить свою подчиненность как организациям, находящимся в Украине, так и структурам, чьи религиозные центры размещены за пределами нашего государства.