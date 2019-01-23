Станет ли томос благом для украинцев

Украина получила томос. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2237-budet-li-rezultatom-polucheniya-tomosa-poyavlenie-v-ukraine-horoshih-ludey.html

Racurs.ua

Для передачи религиозного опыта необходимы символы. Но когда символы божественного начинают употребляться в буквальном смысле, они перестают указывать на присутствие Бога. Это слова великолепного Мартина Бубера.

Все религии предписывают определенные действия, назначение которых — привести верующего в должное отношение к Абсолюту. И все они затемняют эту конечную цель, выдвигая на первый план догматы и ритуал, которые постепенно превращаются в самоцель.

Мы нисколько не умнее наших предшественников. Еще в IV веке архиепископ Александрийский Афанасий записал: «Бог может все, но он не может спасти человека без самого человека».

Всякая моральная философия прежде всего стремится к осуществлению в практике. Она получает свое оправдание в существовании хороших людей и делает все возможное, чтобы таких людей стало больше. Смею задать вслух вопрос: будет ли результатом получения Петром Алексеевичем томоса появление в Украине множества хороших людей? Ведь христианская доктрина по сути своей является этической.

С глубоким сожалением вижу, что среди сотен статей и реплик, рассматривающих факт получения томоса, нет ни одной, дискутирующей на эту чрезвычайно важную религиозную тему. Массы никогда не будут философами, заметил Макс Шелер, но появится ли в Украине большее число порядочных, трезвых, то есть хороших людей?

Задача мыслящего человека, историка, социолога, философа, богослова и т. д. состоит в том, чтобы превращать предчувствия в вопросы, а догмы — в проблемы. Отторгая себя от далекого от Абсолюта московского патриархата, мы получили возможность пересматривать существующий церковный канон, во многом архаичный, не реформированный.

Религиозное обращение далеко не всегда оказывает благоприятное воздействие на скверного, неумного человека. Сможет ли украинская православная церковь вернуть своих прихожан к этическим основам христианства?

Сегодня украинская власть тяготеет к тотальному контролю над определенным социальным пространством. К счастью, совокупное украинское общество не позволит ей совершить задуманное. Будет ли помогать обществу в этом обновленная православная церковь?

Издавна бытует мнение, что сохраняя внутреннюю порядочность, человек оказывается несостоятельным во внешнем мире. Хотелось бы, чтобы самостоятельно живущая украинская православная церковь помогла своим прихожанам переступить через этот рабский стереотип.