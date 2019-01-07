Семен Глузман: Диссидентом быть необязательно, достаточно быть гражданином

Украина приближается к очередным президентским выборам. Фото: Людмила Крылова / Ракурс

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Я не родился диссидентом. Я жил в стране, где почти все граждане знали о лживости ее идеологии. По-видимому, в силу семейного воспитания я оказался более чувствительным к присутствию лжи и зла, нежели большинство моих сограждан.

К счастью или к сожалению (не мне судить), я остался прежним. Я и сегодня говорю вслух то, о чем думаю. Не из-за какой-то физиологически обусловленной несдержанности, а по причине понимания того, что большинство моих сограждан заслуживают более комфортабельных условий жизни. Следовательно, иной власти. Это для всех нас, украинцев, серьезнейшая проблема.

Мы приближаемся к очередным президентским выборам. Все чаще, все активнее мы обсуждаем в кругу семьи, в кругу сослуживцев вопрос: за кого голосовать? Кому отдать свой голос?

Мои молодые друзья вместе со мной пытаются призвать людей голосовать за человека, поддерживаемого демократическими общественными и партийными объединениями. Сегодня мы не знаем его имени. Более того, те, кто претендует на звание моральных авторитетов, оными не являются. Был у нас один моральный авторитет, Гузар, но и он ушел… Единственное утешение состоит в том, что искренние, нравственно живущие люди действующими политиками быть не могут. Ни Альберт Швейцер, ни Андрей Сахаров, живи они сегодня с нами в одной стране, не стали бы ее президентами.

Так ли уж важно, за кого голосовать во время выборов? Кто победит? Как и ранее, нас вынуждают голосовать за меньшее зло. Но… Пока этого меньшего зла реально не существует, впереди уверенно громоздится Большое Зло.

Повторяю: мои молодые друзья, решившиеся провозгласить объединение всех здоровых сил в демократический пул, совсем не наивны. Они не ищут идеальных политиков, не ищут социальную лестницу для себя. Они трезво понимают: серьезные изменения необходимы во всех властных структурах. Они знают, что в Украине очень много людей, готовых участвовать в этих изменениях. Как утверждают социологи, для изменения ситуации в стране — в любой стране — необходимо от 10 до 20 процентов ее населения. Эти люди — трезвые, умные и активные — у нас есть! Думаю, их у нас больше, нежели 20%.

Демократия — это всегда результат. Но не результат одних лишь честно проведенных выборов. Даже самый лучший избранник, не оглядывающийся после выборов на своих сограждан, неизбежно выродится в авторитарного, самонадеянного лжеца. Мы видим это сегодня.

И не так уж важно, какая фамилия будет у нашего избранника. Главное в ином — в контроле за властью. Ежедневном, пристальном, публичном. Именно поэтому мы хотим уже сегодня, а не после выборов, пригласить к объединению всех демократически ориентированных активистов, как общественных, так и партийных. После выборов объединяться будет труднее. Именно сегодня, не ожидая, что в президентское кресло сядет ниоткуда появившийся моральный авторитет, украинский Ганди, Швейцер или Сахаров.

Я уверен: мы обречены жить в демократически ориентированном государстве. Где президент будет последовательным гарантом Конституции, где прекратится правовой беспредел, инициируемый Администрацией президента. Где министерские посты будут занимать адекватные, образованные граждане Украины, а не пришлые, безответственные ничтожества.

Но сама по себе демократия — настоящая демократия — не появится. Она появится как результат нашей общей социальной активности, спокойной и умной. Я уверен, мы можем жить иначе. Лучше, свободнее. Но для этого нам следует учиться взаимодействию, солидарности.

Сегодня в Украине нет необходимости быть диссидентом. Надо быть гражданином — этого достаточно.