Чи стане томос благом для українців

Україна отримала томос. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/2237-chy-bude-rezultatom-otrymannya-tomosu-poyava-v-ukrayini-horoshyh-ludey.html

Racurs.ua

Для передачі релігійного досвіду необхідні символи. Але коли символи божественного починають використовуватися в буквальному сенсі, вони перестають вказувати на присутність Бога. Це слова прекрасного Мартина Бубера.

Всі релігії передбачають певні дії, призначення яких — привести вірянина в належне ставлення до Абсолюту. І всі вони затемнюють цю кінцеву мету, висуваючи на перший план догмати і ритуал, які поступово перетворюються на самоціль.

Ми анітрохи не розумніші за наших попередників. Ще в IV столітті архієпископ Олександрійський Афанасій записав: «Бог може все, але він не може врятувати людину без самої людини».

Будь-яка моральна філософія передусім прагне втілення у практиці. Вона отримує своє виправдання в існуванні хороших людей і робить все можливе, щоби таких людей побільшало. Наважуся поставити вголос запитання: чи буде результатом отримання Петром Олексійовичем томосу поява в Україні багатьох хороших людей? Адже християнська доктрина по суті своїй є етичною.

З глибоким жалем бачу, що серед сотень статей і реплік, що розглядають факт отримання томосу, немає жодної, що дискутувала б на цю надзвичайно важливу релігійну тему. Маси ніколи не будуть філософами, зауважив Макс Шелер, але чи з'явиться в Україні більша кількість порядних, тверезих, тобто хороших людей?

Завдання людини, що мислить, історика, соціолога, філософа, богослова тощо полягає в тому, щоби перетворювати передчуття на запитання, а догми — на проблеми. Відторгаючи себе від далекого Абсолюту московського патріархату, ми дістали можливість переглядати чинний церковний канон, багато в чому архаїчний, не реформований.

Релігійне звернення далеко не завжди сприятливо впливає на погану, нерозумну людину. Чи зможе українська православна церква повернути своїх парафіян до етичних основ християнства?

Сьогодні українська влада тяжіє до тотального контролю над певним соціальним простором. На щастя, сукупне українське суспільство не дозволить їй здійснити задумане. Чи допомагатиме суспільству в цьому оновлена православна церква?

З давніх-давен існує думка, що зберігаючи внутрішню порядність, людина виявляється неспроможною в зовнішньому світі. Хотілося б, щоб самостійна українська православна церква допомогла своїм парафіянам переступити через цей рабський стереотип.