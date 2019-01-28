Переход общин в Православную церковь Украины: Порошенко подписал закон, упрощающий смену подчиненности религиозных организаций

Для изменения подчиненности нужны голоса не менее двух третей участников религиозной общины, фото: «Википедия»

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Racurs.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал законопроект № 4128-д, который упрощает процесс изменения подчиненности религиозных организаций.

В частности, он устанавливает, каким именно образом происходит процесс изменения подчиненности, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Религиозная община может изменить свою подчиненность как организациям, находящимся в Украине, так и структурам, чьи религиозные центры размещены за пределами нашего государства.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

После вступления в силу закона для перехода общины из-под подчинения одному религиозному центру в подчинение другому нужно собрать не менее двух третей голосов участников религиозной общины на ее общем собрании. Соответствующее решение удостоверяется подписями участников общества.

Этот законопроект Верховная Рада поддержала голосами 229-ти народных избранников 17 января 2019 года. На следующий день парламент отклонил четыре постановления об отмене результатов этого голосования, так что спикер Андрей Парубий смог подписать законопроект и передать его на подпись президенту.

Напомним, во время рассмотрения законопроекта № 4128-д между Парубием и представителем «Оппозиционного блока» Вадимом Новинским возник словесный конфликт, в ходе которого глава парламента назвал своего оппонента «нечистью».