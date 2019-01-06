В Афганистане погибли 30 подпольных добытчиков золота

Причиной обвала шахты на севере Афганистана считают оползень, фото: Flickr

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В Афганистане в результате обвала шахты погибли по меньшей мере 30 человек, занимавшихся там добычей золота.

Инцидент произошел в северо-западной провинции Бадахшан, сообщает агентство Reuters.

Местные власти утверждают, что все жертвы — селяне, которые добывали золото незаконно, это не был один из правительственных проектов.

Также известно о еще 15-ти раненых, находящихся в тяжелом состоянии.

Всего в момент обрушения в шахте находились около 50-ти незаконных шахтеров.

Отмечается, что глубина шахты составляла примерно 60 м.

По словам представителя губернатора провинции, бедные селяне в этом регионе самостоятельно копают туннели, чтобы путем незаконной добычи полезных ископаемых компенсировать отсутствие другого заработка во время зимы.

Причиной аварии, которая произошла в сильный снегопад, местные чиновники называют оползень.

В прошлом году афганское правительство подписало два контракта на разведку месторождений меди и золота в северных провинциях, чтобы попытаться предотвратить незаконную добычу и уменьшить зависимость от внешней помощи.

Напомним, в 2017 году произошел обвал на шахте «Степная» во Львовской области. Жертвами этого инцидента стали восемь шахтеров, еще более 20-ти — получили травмы.