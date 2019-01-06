В Афганістані загинули 30 підпільних добувачів золота

Причиною обвалу шахти на півночі Афганістану вважають зсув, фото: Flickr

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В Афганістані внаслідок обвалу шахти загинули щонайменше 30 людей, які займалися там добуванням золота.

Інцидент стався в північно-західній провінції Бадахшан, повідомляє агентство Reuters

Місцева влада стверджує, що всі жертви — селяни, які добували золото незаконно, це не був один із урядових проектів.

Також відомо про ще 15 поранених, які перебувають у тяжкому стані.

Загалом у момент обвалу в шахті перебували близько 50-ти незаконних шахтарів.

Зазначається, що глибина шахти становила приблизно 60 м.

За словами представника губернатора провінції, бідні селяни в цьому регіоні самотужки копають тунелі, щоб шляхом незаконного добування корисних копалин компенсувати відсутність іншого заробітку під час зими.

Причиною аварії, яка сталася в сильний снігопад, місцеві чиновники називають зсув.

Торік афганський уряд підписав два контракти на розвідку родовищ міді та золота в північних провінціях, щоб спробувати запобігти незаконному видобутку та зменшити залежність від зовнішньої допомоги.

Нагадаємо, у 2017 році стався обвал на шахті «Степова» у Львівській області. Жертвами цього інциденту стали вісім шахтарів, ще понад 20 — травмувалися.