Ирина Луценко планирует подать в суд на Гриценко

Ирина Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n117509-irina-lucenko-planiruet-podat-v-sud-na-gricenko.html

Racurs.ua

Представитель президента Украины в Верховной Раде, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко заявляет, что подаст в суд на экс-министра обороны времен президентства Виктора Ющенко Анатолия Гриценко.

Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Депутат отмечает, что таким образом реагирует на высказывания кандидата в президенты Гриценко о том, что генеральный прокурор Юрий Луценко якобы прятал своего сына Александра от участия в антитеррористической операции на востоке Украины, сказанные им во время одного из интервью.

По словам Луценко, в суд она обратится «от имени всех матерей защитников Отечества».

«Все деньги отдам на нужды армии», — обещает депутат.

Ранее на слова Гриценко отреагировал генпрокурор, который заявил, что требует извинений, и опубликовал в своем Фейсбуке серию снимков, свидетельствующих об участии его сына Александра в АТО.

По словам Луценко, его сын служил в первом гаубичном дивизионе 55-й Запорожской бригады, в том числе осуществлял огневую поддержку украинских военных во время боев за донецкий аэропорт.

Гриценко в своем Фейсбуке уже извинился перед Александром Луценко, однако заявил, что перед генпрокурором извиняться не будет.

Напомним, недавно Гриценко заявил, что «поддерживает контакт» с мэром Львова Андреем Садовым относительно возможного объединения на президентских выборах.