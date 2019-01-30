СБУ помешала ввозу в Украину 250-ти контрабандных пистолетов-пулеметов (ФОТО)

Изъятые пистолеты-пулеметы CZ Scorpion EV03 S1, фото: СБУ

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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) помешали ввозу на территорию нашего государства международного отправления, которое содержало 250 контрабандных пистолетов-пулеметов CZ Scorpion EV03 S1.

Это пистолеты-пулеметы предприниматели впоследствии планировали легализовать на территории Украины под видом спортивного и охотничьего оружия, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Отмечается, что представители коммерческих структур достигли предварительной договоренности по этому вопросу с сотрудниками Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Оружие изъяли во время санкционированного обыска на одной из таможен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

СБУ осуществляет это расследование совместно с Государственным бюро расследований (ГБР).

Пистолет-пулемет CZ Scorpion Evo 3 был разработан в Словакии, серийно выпускается с 2010 года на территории Чехии. Это оружие используется силовыми структурами и военнослужащими ряда стран, в частности спецназом Молдовы и Польши.

CZ Scorpion EV03 S1 — это модификация пистолета-пулемета для рынка гражданского оружия. Она может осуществлять только одиночные выстрелы, комплектуется магазинами на 20 патронов.

Напомним, детективы ГБР недавно поймали на взятке контрразведчика СБУ.