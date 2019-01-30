Контрразведчика СБУ поймали в Северодонецке на взятке за сигаретную контрабанду

Контрразведчик прикрывал папиросную контрабанду, фото — Depo

https://racurs.ua/n117482-kontrrazvedchika-sbu-poymali-v-severodonecke-na-vzyatke-za-sigaretnuu-kontrabandu.html

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Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперативного работника контрразведки СБУ и командира воинской части, расположенной в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Это произошло во время получения ими 2,5 тыс. долл., сообщила 30 января пресс-служба ГБР. Сотрудник СБУ и военный должны были способствовать беспрепятственной контрабанде сигарет из РФ.

Украинских силовиков следователи Госбюро расследований задержали в Северодонецке с поличным. Оперативник военной контрразведки и командир воинской части получили деньги за непрепятствование перевозке крупных партий сигарет из РФ. Планировалось их транспортирование из ОРДЛО.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды) УК Украины.

В ближайшее время майору СБУ и командиру изберут меру пресечения.

Напомним, что в январе в Закарпатской области прошла спецоперация против контрабандистов. Госпогранслужба и Военная прокуратура проводили обыски в не менее 10 домах в городе Рахове и селе Деловое. Спецоперация прошла с применением спецтехники. Кроме этого, временно блокировалось движение по отдельным участкам трассы Мукачево — Рогатин.