Во Франции 70-летний мужчина открыл огонь по прохожим, погиб полицейский

Житель Корсики устроил стрельбу по прохожим, фото: PxHere

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Racurs.ua

Сегодня в городе Бастия, расположенном на средиземноморском французском острове Корсика, 70-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим.

В результате инцидента погиб полицейский, еще шесть человек были ранены, сообщает радиостанция RFI.

Отмечается, что злоумышленник был в маске, выстрелы осуществлял из охотничьего ружья.

Стрельбу он устроил около четырех часов дня в южной части города.

Погибший полицейский участвовал в операции по задержанию стрелка, во время которой получил ранение в шею. Усилия медиков не смогли спасти ему жизнь — спустя несколько часов раненый правоохранитель скончался. Кроме него, также госпитализировали минимум еще одного пострадавшего.

Сейчас злоумышленник забаррикадировался в своем доме, полицейские ведут с ним переговоры. Территория вокруг дома оцеплена, правоохранители также эвакуировали людей из расположенных рядом зданий, среди которых, в частности, боулинг-клуб.

По сообщениям местных СМИ, стрелок часто конфликтовал со своими соседями. В частности известно о случаях насилия и угроз убийством.

Версию о теракте правоохранительные органы отвергают.

Напомним, сегодня в Николаеве возле здания суда расстреляли семейную пару из Одессы.